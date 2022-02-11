Российский лыжник Александр Большунов выиграл рекордные шесть медалей на двух Олимпийских играх

Российский спортсмен Александр Большунов сегодня, 11 февраля, обновил рекорд по количеству олимпийских медалей в истории мужских отечественных лыжных гонок.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Большунов завоевал «серебро» в индивидуальной гонке классическим стилем. Эта медаль стала шестой для спортсмена на двух Олимпийских играх и рекордной для российских лыж – ни одной гонки без медалей. На счету Большунова одно «золото», четыре «серебра» и одна «бронза».

До него это звание удерживал Николай Зимятов с пятью медалями.

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Напомним, что Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.