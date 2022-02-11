Александр Большунов принес России еще одну олимпийскую медаль

В Пекине завершилась гонка лыжников классикой на 15 километров.

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым, уступив финну Ийво Нисканену. У Большунова – «серебро» — вторая медаль на зимних Олимпийских играх.

Ранее он принес России первое золото на зимних Олимпийских играх в Пекине — в скиатлоне.

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Напомним, что Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.