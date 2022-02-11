Вновь в рост: в России выявили более 203 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 203 949 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 18 541, Санкт-Петербурге — 22 070, Московской области — 8 967. За сутки от коронавируса умерли 722 пациентов. Полностью выздоровели 112 236.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 2 293 новых случаев COVID-19.
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11.02.2022 175