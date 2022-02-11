Главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти предъявили обвинения после гибели рабочего от упавшей с крыши глыбы льда.

По данным следкома по Ленобласти, его обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Согласно изъятым документам, ответственным за обслуживание зданий и сооружений фабрики, в том числе и зимой, был главный инженер АО «Коммунар». Однако он не организовал их выполнение, что привело к смерти рабочего.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Вам будет интересно В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа... 17.08.2021 816

Напомним, трагедия произошла днем, 7 февраля, на территории фабрики. 63-летний электромонтер заходил в помещение, когда ему на голову упала глыба льда. Работник погиб на месте происшествия.

В тот же день упавшая с крыши глыба льда убила дворника в Петербурге.