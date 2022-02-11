«Команда заботы» убирает территорию военных мемориалов Ленобласти

Волонтеры и активисты Ленинградской области помогают с расчисткой снег у военных мемориалов.

Добровольцы уже убрали от снега территорию памятника «Героическим морякам Балтики» в поселке Большая Ижора, а также расчистили снежные заносы на памятнике «Павшим коммунаровцам» в городе Коммунар.

Не забывают ребята помогать и юным ленинградцам — участники Молодежного совета Бугровского сельского поселения вместе с работниками местного Культурно-досугового центра очистили от снега территорию детского сада в Мистолово.

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В рамках акции «Команды заботы» волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. К акции присоединился глава 47 региона Александр Дрозденко. Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.