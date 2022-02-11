В поселке Торфяное неизвестный из окна застрелил домашнюю собаку

В полицию Приозерского района 11 февраля обратился хозяин погибшей собаки.

Он рассказал, что около 11.00 в одном из дворов в поселке Торфяное неизвестный застрелил его домашнего любимца. Выстрелы прогремели из окна жилого дома. Собака погибла, пишут «Невские новости«.

Это не первый случай в Ленобласти, когда живодеры устраивают стрельбу по собакам. Ранее неизвестный застрелил собаку в садоводстве у Борисовой Гривы и скрылся на автомобиле. Похожие случаи произошли еще в Ломоносовском и Гатчинском районах.