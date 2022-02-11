Глыба льда упала на женщину с двухлетним ребенком в Петербурге

Инцидент произошел вечером 10 февраля на Большом проспекте в Петербурге – на мать с двухлетней девочкой упала глыба льда.

После осмотра врача стало понятно, что девочка отделалась испугом. А вот у ее матери, если верить ее словам в соцсетях, были зафиксированы ушибы головы, спины и руки.

В пресс-службе районной администрации отметили, что ни мама, ни ребенок не пострадали.

«Однако женщина в результате случившегося почувствовала недомогание и обратилась в медицинскую организацию. В результате обследования медицинская помощь не потребовалась. Претензий к УК нет», — говорится в сообщении.

Ранееivbg.ru рассказывал, что в Петербурге за месяц от гололеда и падения наледи пострадали более 3 тысяч человек, в том числе 141 ребенок. Только на этой неделе глыба льда упала на дворника в Петербурге и на рабочего на территории бумажной фабрики в Коммунаре. Оба мужчины погибли на месте.