В Петербурге могут в пять раз увеличить штраф для «зайцев» в общественном транспорте

Смольный намерен увеличить штрафы за проезд в общественном транспорте без оплаты. Изменения внесут в закон Петербурга об административных правонарушениях.

Согласно документу, размер штрафа составит 2 500 рублей вместо прежних 500 рублей в наземном транспорте и также 2 500 вместо 1 000 рублей в метро. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, пишет ТАСС.

Напомним, с нового 2022 года разовый проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на пять рублей: на наземном — до 60 рублей, в метро — до 65 рублей.