В Петербурге утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Смольный утвердил новые тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте Петербурга в 2022 году, об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Как ivbg.ru сообщал ранее, с 1 января 2022 года на пять рублей подорожает разовый проезд в общественном транспорте Петербурга: на наземном — до 60 рублей, в метро — до 65 рублей.

Проезд по «Подорожнику» станет дороже на четыре рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. А вот проезд по «Единой карте петербуржца», наоборот, станет дешевле на четыре рубля и составит 35 рублей.

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Кроме того, с 1 апреля планируется ввести новый пересадочный тариф «60 минут», по которому стоимость первой поездки на транспорте составит 40 рублей, а второй – 10 рублей; третья и последующие будут бесплатными.