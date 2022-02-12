Сомнолог Царева предупредила об опасности сна на животе

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что неправильная поза во время сна может привести к развитию неприятных и опасных болезней. О позах во сне и их особенностях она поведала в интервью радио Sputnik.

Как утверждает врач, самое полезное положение во время сна — на боку. Она отметила, что поскольку давление на левую часть тела может отрицательно отразиться на сердце, людям, имеющим проблемы с этим органом, предпочтительнее спать на правом боку.

— Положение на боку является более физиологичным, более предпочтительным во время сна. В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблема с работой сердца, например, сердечно-легочная недостаточность, — объяснила Царева.

Лежать на спине не рекомендуется тем, кто испытывает остановки дыхания во сне.

— Если есть западение языка, которое вызывает остановки дыхания во сне, что может проявляться храпом, положение на спине также является нежелательным, — отметила эксперт.

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Наиболее опасная и вредная поза во сне — на животе. По словам специалиста, если человек долго пребывает в подобном положении, страдает его позвоночник.