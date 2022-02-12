Ридли Скотт займется сериалом «Бегущий по лезвию» для Amazon

Кинодистрибьютор Amazon Studios начал создание сериала «Бегущий по лезвию 2099» (Blade runner 2099) по легендарной одноименной вселенной.

Должность одного из продюсеров будущего проекта займет режиссер Ридли Скотт, который снял фантастический боевик «Бегущий по лезвию» 1982 года. В том фильме главную роль исполнил актер Харрисон Форд.

Сценаристом грядущего сериала будет Силка Луиза, которая работала над созданием проекта «Сияющие девушки». В данный момент подробности о сюжете ленты отсутствуют. Оданко Ридли Скотт недавно заявил, что планируется снять десять эпизодов. Хронометраж одной серии составит около часа.

Кинодистрибьютор рассматривает сценарий и возможные даты для съемок. Amazon также ведет набор писателей. Создание проекта стало приоритетной задачей для компании.