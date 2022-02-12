Российские лыжницы принесли России третье олимпийское золото

Автор: Александр Селиванов
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Наши спортсменки одержали сокрушительную победу в эстафете.

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Источник: https://t.me/championat

Российские лыжницы смогли завоевать золото в эстафете 4х5 километров. Девушки преодолели дистанцию за за 53 минуты 41 секунду.

Отмечается, что второе место заняли спортсменки из Германии, а третьими стали шведки.

Российскую команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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11.02.2022 146
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