Российские лыжницы принесли России третье олимпийское золото

Наши спортсменки одержали сокрушительную победу в эстафете.
Российские лыжницы смогли завоевать золото в эстафете 4х5 километров. Девушки преодолели дистанцию за за 53 минуты 41 секунду.
Отмечается, что второе место заняли спортсменки из Германии, а третьими стали шведки.
Российскую команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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11.02.2022 146