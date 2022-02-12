Депутаты Ленобласти вносят изменения в Федеральный закон

Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».
Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти, в федеральном законе №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», действующем с 1996 года, было предусмотрено, что перед проведением любых работ на территории боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.
Председателя комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе поддержал депутат Иван Апостолевский, который тоже выразил обеспокоенность по поводу того, что собственники земельных участков — ветераны, пенсионеры, просто люди преклонного возраста не смогут осуществить требуемые процедуры по обследованию территории.
Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, отметив важность рассматриваемого законопроекта, поддержала предложение депутатов о создании рабочей группы для подготовки предложений к данному федеральному законопроекту.
От Законодательного собрания в рабочую группу вошли депутаты: Дмитрий Рытов, Родион Ким, Александр Русских, Светлана Рыжова, Евгений Смирнов (все — «Единая Россия»), Иван Апостолевский (КПРФ). В рабочую группу также войдут представители комитетов Правительства Ленинградской области, государственного экспертного института регионального законодательства, представители местного самоуправления.