Депутаты Ленобласти вносят изменения в Федеральный закон

Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти, в федеральном законе №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», действующем с 1996 года, было предусмотрено, что перед проведением любых работ на территории боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.

«В нашей области, где шли кровопролитные бои, каждый клочок земли может быть местом упокоения погибших бойцов, — отметил в своем выступлении председатель постоянной комиссии Дмитрий Рытов. — Поэтому вопрос об обследовании территорий для выявления возможных захоронений очень важен для нашего региона. В проекте закона, который мы рассматриваем сегодня, обязанность обследования местности на предмет выявления захоронений предлагается возложить на собственников земельных участков. А собственниками могут быть и крупные строительные, и торговые фирмы, и граждане социально незащищенных категорий, которые не имеют финансовой возможности осуществить эти действия. Кроме того, не понятно, каким образом будут обследоваться участки, собственность на которые не разграничена».

Председателя комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе поддержал депутат Иван Апостолевский, который тоже выразил обеспокоенность по поводу того, что собственники земельных участков — ветераны, пенсионеры, просто люди преклонного возраста не смогут осуществить требуемые процедуры по обследованию территории.

Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, отметив важность рассматриваемого законопроекта, поддержала предложение депутатов о создании рабочей группы для подготовки предложений к данному федеральному законопроекту.

От Законодательного собрания в рабочую группу вошли депутаты: Дмитрий Рытов, Родион Ким, Александр Русских, Светлана Рыжова, Евгений Смирнов (все — «Единая Россия»), Иван Апостолевский (КПРФ). В рабочую группу также войдут представители комитетов Правительства Ленинградской области, государственного экспертного института регионального законодательства, представители местного самоуправления.