Спасатели вызволили котика из пустующей квартиры в Лодейном Поле

Хозяев пушистика найти не удалось.
По информации Аварийно-спасательной службы Ленобласти, в одном из домов Лодейного Поля, в квартире целую неделю был заточен котик.
Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру.
В настоящее время жизни пушистого ничего не угрожает. Поиски его хозяев, бросивших кота на неделю продолжаются.
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