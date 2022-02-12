Спасатели вызволили котика из пустующей квартиры в Лодейном Поле

Хозяев пушистика найти не удалось.

По информации Аварийно-спасательной службы Ленобласти, в одном из домов Лодейного Поля, в квартире целую неделю был заточен котик.

Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру.

В настоящее время жизни пушистого ничего не угрожает. Поиски его хозяев, бросивших кота на неделю продолжаются.