В преддверии дня любви россиянки скупают секс-игрушки и бархатное бельё

Продажи товаров для любовных утех подскочили в десятки раз.
По информации аналитиков, в России резко вырос интерес прекрасного пола к товарам для взрослых в преддверии 14 февраля.
Так, красное кружевное бельё начали покупать на 140% чаще. Продажи презервативов выросли на 90%, наручников и секс-игрушек в 40 раз.
Не забывают милые дамы и про традиционные подарки. К примеру сильно вырос спрос на украшения, парфюм, шоколад, плюшевые игрушки и валентинки.
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21.01.2022 234