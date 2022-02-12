В преддверии дня любви россиянки скупают секс-игрушки и бархатное бельё

Автор: Александр Селиванов
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Продажи товаров для любовных утех подскочили в десятки раз.

По информации аналитиков, в России резко вырос интерес прекрасного пола к товарам для взрослых в преддверии 14 февраля.

Так, красное кружевное бельё начали покупать на 140% чаще. Продажи презервативов выросли на 90%, наручников и секс-игрушек в 40 раз.

Не забывают милые дамы и про традиционные подарки. К примеру сильно вырос спрос на украшения, парфюм, шоколад, плюшевые игрушки и валентинки.

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21.01.2022 234
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