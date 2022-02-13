Смольный все-таки окажет помощь петербурженке, оказавшейся в коме на Бали

Доставить пострадавшую за границей жительницу Петербурга сможет только санавиация. Такой полет обошелся бы семье девушки в 15 млн рублей.

Как стало известно в воскресенье, 13 февраля, Александр Беглов поставил вопрос оказания помощи 24-летней Полине Стрелец на личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент МЧС и Минздрав РФ решает вопрос транспортировки девушки. В ближайшее время будет согласован вылет спецрейса с российскими медиками на Бали.

Напомним, семья тяжело пострадавшей в аварии на Бали Полины Стрелец попросила руководство Петербурга помочь с транспортировкой девушки в Россию. Однако Комитет по здравоохранению Петербурга отказал в просьбе. Ведомство тогда указывало на то, что в страховке не было учтено возможное использование санавиации.

Несмотря на, казалось бы, безвыходную ситуацию, близкие девушки смогли собрать на лечение и реабилитацию 14,6 млн рублей. Теперь эти средства, возможно, пойдут уже на дальнейшую реабилитацию на родине девушки.