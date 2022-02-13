Ежесуточное число заболевших коронавирусом в Ленобласти приближается к трем тысячам

В Ленобласти за прошедшие сутки с Covid-19 было госпитализировано 2733 человека.

Такие данные в воскресенье, 13 февраля публикует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заболело 143 967 человек, из них выздоровело – 108 771 человек, умерло — 3 229 пациентов.