Мокрый снег и потепление до +3°C — погода в Ленобласти на 14 февраля

В ближайшие сутки в Ленобласти ожидается потепление со слабым плюсом.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода с небольшими прояснениями. Местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега.

Мокрый снег, днем на западе с дождем, местами небольшой. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 гр., днем -2…+3 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем слабо повышаться.