Медальный зачет сборной России пополнился серебряной медалью

Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине.
Константин Ивлиев финишировал вторым на дистанции 500 метров в шорт-треке и приносит России 16-ю медаль Олимпиады в Пекине.
Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Победителем стал спортсмен из Венгрии Шаоан Лю, третье место занял канадец Стивен Дюбуа.
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13.02.2022 55