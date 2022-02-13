Медальный зачет сборной России пополнился серебряной медалью

Автор: Анастасия Щербакова
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Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине.

Константин Ивлиев финишировал вторым на дистанции 500 метров в шорт-треке и приносит России 16-ю медаль Олимпиады в Пекине.

Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Победителем стал спортсмен из Венгрии Шаоан Лю, третье место занял канадец Стивен Дюбуа.

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13.02.2022 55
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