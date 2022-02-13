Российский биатлонист взял бронзу в пасьюте на Олимпиаде

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Китае.

Биатлонист Эдуард Латыпов забирает бронзовую медаль в гонке преследования и принес нашей сборной 15-ю награду на Олимпийских играх — 2022.

Победу в турнире одержал француз Кентен Фийон-Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бё. Латыпов, допустивший всего один промах, уступил французу на 35,3 секунды.

Теперь на счету сборной России 15 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых.

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