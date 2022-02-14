Жители Подпорожья ужаснулись состоянием местной больницы — фото

В соцсети появились фотографии, на которых показано ужасное состояние помещений Подпорожской муниципальной больницы в Ленобласти.

На кадрах видны обшарпанные стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику.

«Именно в таких условиях, по мнению главного врача Медведева, должна оказываться квалифицированная медпомощь пациентам и только здесь процесс абилитации и реабилитации может пройти успешно», — пишет в публике « Дежурный по Ленобласти » местный житель.

Фото: Юрий Гольц