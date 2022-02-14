Жители Подпорожья ужаснулись состоянием местной больницы — фото

В соцсети появились фотографии, на которых показано ужасное состояние помещений Подпорожской муниципальной больницы в Ленобласти.
На кадрах видны обшарпанные стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику.
«Именно в таких условиях, по мнению главного врача Медведева, должна оказываться квалифицированная медпомощь пациентам и только здесь процесс абилитации и реабилитации может пройти успешно», — пишет в публике «Дежурный по Ленобласти» местный житель.
Фото: Юрий Гольц
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08.02.2022 315