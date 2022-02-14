Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В сумме за два проката они набрали 220,51 балла. Олимпийским чемпионами, набрав 226,98 балла, стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. На третьем месте американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Напомним, Синицина и Кацалапов вместе со сборной России 7 февраля досрочно победили в командном турнире Олимпиады-2022. Однако свои золотые медали они до сих пор не получили, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.