В Выборге неизвестный напал с ножом на прохожих

Информация о нападении на прохожих у вокзала Выборга в Ленобласти появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина с ножом сначала напал на девушку в «Пятерочке». Он нанес ей два удара в спину, а затем направился в сторону вокзала. Там он уже ранил таксиста.

Очевидцам удалось выхватить нож, но злоумышленник все же смог убежать. Сообщается, что он был пьян. Подробности и состояние пострадавших уточняется.