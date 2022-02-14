В Выборге неизвестный напал с ножом на прохожих

Информация о нападении на прохожих у вокзала Выборга в Ленобласти появилась в соцсетях.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина с ножом сначала напал на девушку в «Пятерочке». Он нанес ей два удара в спину, а затем направился в сторону вокзала. Там он уже ранил таксиста.
Очевидцам удалось выхватить нож, но злоумышленник все же смог убежать. Сообщается, что он был пьян. Подробности и состояние пострадавших уточняется.
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