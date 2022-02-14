Милонов потребовал запретить День святого Валентина

Виталий Милонов считает, что празднование Дня святого Валентина в нашей стране нельзя. Даже несмотря на то, что сегодня его отмечают многие россияне.
По словам депутата, проведение этого праздника недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.
— Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни, — поделился своим мнением Милонов в беседе с РИА Новости.
Парламентарий также подчеркнул, что у празднования Дня святого Валентина «нет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события».
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18.10.2021 582