Милонов потребовал запретить День святого Валентина

Виталий Милонов считает, что празднование Дня святого Валентина в нашей стране нельзя. Даже несмотря на то, что сегодня его отмечают многие россияне.

По словам депутата, проведение этого праздника недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.

РИА Новости. — Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни, — поделился своим мнением Милонов в беседе с

Парламентарий также подчеркнул, что у празднования Дня святого Валентина «нет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события».