Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить на отдых в Турцию

Автор: Гузель Галимова
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Незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, турецкие мужчины «славятся не самым лучшим поведением» и постоянно пытаются «подпоить женщин паленым алкоголем».

«Многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — рассказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Милонов предложил привлекать к ответственности чересчур раздетых петербуржцев.

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15.10.2021 166
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