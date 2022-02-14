К Шлиссельбургу от Мурманского шоссе проложат велодорожку

По проекту и заказу «Ленавтодора» будет обустроен проезд с искусственным освещением, тротуарами и велодорожкой к диораме «Прорыв» и причалу

«Область поэтапно улучшает дорожную инфраструктуру города. Первый этап — ремонт всей дороги. Он пройдет этим летом в рамках нацпроекта ʺБезопасные качественные дорогиʺ. Вторым этапом как раз станет обустройство ее тротуарами, освещением и велодорожкой», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе отремонтируют в 2022 году. В общей сложности будет отремонтировано почти пять километров. Предусмотрена укладка двух слоев нового покрытия и укрепление обочин. Также по заказу «Ленавтодора» сейчас на этой дороге завершается проектирование освещения и тротуаров. Особенностью проекта стала широкая велодорожка.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».