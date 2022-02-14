В Токсово мальчики сняли порноролик со своим участием

Мамы ребят написали встречные заявления о развращении.

По информации телеграм-канала Горячие новости Мурино I Девяткино, мальчики 13-ти и 12-ти лет находились на сборах учебно-тренировочного центра в поселке Токсово.

Мальчики совершили в номере гостиницы, как говорят следователи, развратные действия сексуального характера. Но этого юным режиссерам оказалось мало и они сняли целый порноролик на телефон. Видео обнаружил друг детей и не придумал ничего лучше, чем выложить ролик в интернет.

Про видео быстро прознали мамы мальчиков и обратились в полицию. 11 февраля, мамами школьников были написаны встречные заявления. Каждая из женщин утверждает, что сын другой совершил развратные действия в отношении ее сына.

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Известно, что семьи у детей благополучные. На учете мальчики не состоят. Сейчас следственные органы проводят проверку.