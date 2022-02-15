Петербургские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании

Также занятия отменили в школах Калининского района.
По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Кронштадтский, Колпинский и Приморский районные суды полностью эвакуированы. Причиной стали сообщения о минировании зданий судов.
Здания на наличие взрывных устройств проверят сапёры.
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