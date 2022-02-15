СМИ: в Петербурге задержали полицейского за превышение полномочий

Как сообщает «Интерфакс», в Приморском районе Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий задержан полицейский.

Следствие полагает, что 10 ноября 2022 года четверо полицейских задержали на Комендантском проспекте мужчину, посадили его в служебный автомобиль, где ударили электрошокером, затем доставили в отдел и избили.

У пострадавшего зафиксированы ушибы головы и ожоги. При этом его еще и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.