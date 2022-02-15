Около 3 млн рублей взыскали с компании, загрязняющей реку Охту в Токсово

Автор: Сергей Агутин
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Причина загрязнения – в неэффективно работающих очистных сооружениях на предприятии. В результате загрязненные воды систематически попадали в левый приток реки Охта – ручей Мустаоя.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщают, что компанию уже неоднократно штрафовали за это нарушение, однако сброс сточных вод повторился.

Решением арбитражного суда, в соответствии с требованием Северо-Западного Росприроднадзора с МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» будет взыскан ущерб в размере 2,7 млн рублей.

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