Около 3 млн рублей взыскали с компании, загрязняющей реку Охту в Токсово

Причина загрязнения – в неэффективно работающих очистных сооружениях на предприятии. В результате загрязненные воды систематически попадали в левый приток реки Охта – ручей Мустаоя.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщают, что компанию уже неоднократно штрафовали за это нарушение, однако сброс сточных вод повторился.

Решением арбитражного суда, в соответствии с требованием Северо-Западного Росприроднадзора с МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» будет взыскан ущерб в размере 2,7 млн рублей.