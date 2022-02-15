Владимир Цой напутствовал молодых добровольцев Гатчинского района

Активная молодежь Гатчинского района собралась на встрече с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем.
Встреча прошла на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Владимир Олегович является куратором центра и с интересом познакомился с его деятельностью в неформальной обстановке.
Напомним, что в Ленобласти продолжается акция «Команда заботы», в рамках которой волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. К акции присоединился глава 47 региона Александр Дрозденко.
Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.