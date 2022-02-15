Владимир Цой напутствовал молодых добровольцев Гатчинского района

Активная молодежь Гатчинского района собралась на встрече с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем.

Встреча прошла на площадке Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Владимир Олегович является куратором центра и с интересом познакомился с его деятельностью в неформальной обстановке.

«Хорошо, что мы с вами работаем «от земли» — пришёл человек с конкретной идеей, и мы даём возможность ее реализовать. Это очень здорово. Но всегда нужно искать «золотую середину» между необузданным созданием идей и их реализацией. Как ваш куратор от Правительства Ленинградской области я бы хотел сказать — мы должны быть ориентированы на результат», — сказал Владимир Цой ребятам.

Напомним, что в Ленобласти продолжается акция «Команда заботы», в рамках которой волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. К акции присоединился глава 47 региона Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.