Законопроект о взыскании «незаконных» денег чиновников со счетов прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит государству через суд взыскивать деньги чиновников со счетов, если сумма превышает официальный доход за последние три года.

В данный момент законодательство позволяет только обращать в доход России недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащий не доказал законность получения денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенный правительством законопроект позволит изымать деньги, которые поступили на счета в банках, если их сумма превышает доход за отчетный период и последние два года, а законность получения средств не доказана.

Проверку достоверности сведений о доходах хотят возложить на генпрокурора РФ или подчиненных ему прокуроров. Запросы при проверке будут направляться не только в банки, платежным агентам и Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые занимаются цифровыми финансовыми активами.

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Третье чтение пройдёт 16 февраля. Предполагается, что изменения в законах «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции» вступят в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.