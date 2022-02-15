Сбербанк зафиксировал двукратный рост рефинансирования потребительских кредитов на Северо-Западе

В январе 2022 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке Сбербанка вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млрд рублей. Из них треть – в Санкт-Петербурге. В количественном выражении прирост по СЗФО в сравнении с январем 2021 года составил 50%, по Петербургу – 43%.

Активнее других в январе перекредитовывались жители Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «В среднем наши клиенты в СЗФО рефинансируются на суммы в пределах 500-600 тысяч рублей. Помимо ощутимой финансовой выгоды, плюс такого кредита ещё и в удобстве оформления: никаких лишних документов, процесс простой, дистанционный, занимает считанные минуты».

Оформить потребительский кредит на рефинансирование можно по сниженной ставке 6,9% в первый месяц, если оформлять рефинансирование на сумму от 1 млн рублей и сроком не меньше 13 месяцев. Воспользоваться сниженной ставкой можно раз в 12 месяцев.

Более подробная информация о рефинансировании потребительских кредитов, ипотеки, авто- , а также кредитных карт размещена на сайте банка.