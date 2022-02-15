«Вышвырнули, как собаку»: жителя Киришей выписали через три дня после ампутации из-за сгоревших документов

В паблике «КИРИШИ Онлайн» сообщают: обгоревшего мужчину с ампутированной ногой «вышвырнули, как собаку», из больницы, потому что у него не было документов. Они сгорели при пожаре, в которой он получил травму, приведшую к ампутации.

Как сообщает очевидец, к дому № 9 по улице Победы привезли обгоревшего мужчину с ампутированной ногой. Конечность отрезали три дня назад, травмы он получил в результате взрыва балона в квартире.

Пострадавшего положили на одеяло и потащили к дому. Очевидец решил помочь и заодно задал несколько вопросов.

«Он стонет весь. Ноге, точнее тому, что от нее осталось, больно. Говорю, как вас с больницы отпустили? Должны же, наверное, обезболивающие какие-то колоть, капельницы, повязки менять?», – пишет очевидец

Ответ пострадавшего: вышвырнули, «как собаку», за то, что у него паспорта нет. Документы сгорели. Сам пострадавший живет с женой.