Россия продолжает терять позиции в медальном зачете Олимпиады

Несмотря на пополнение медальной копилки на играх, сборная России оказалась в конце первой десятки лидеров по числу наград.

На данный момент российская сборная расположилась на 9-м месте медального зачета на Олимпиаде в Пекине. За три дня турниров Россия потеряла две позиции. Еще на прошлой неделе болельщиков успокаивало наше лидерство по общему числу медалей, однако теперь и в этом нас обогнали. Абсолютным рекордсменом сейчас является Норвегия, у которой 26 медалей.

Правда у России все же остается поводы для гордости. Наша сборная лидирует по числу серебряных наград, причем, с солидным отрывом. Еще одним поводом для радости стал допуск фигуристки Камилы Валиевой до участия в играх, где она уже показала высокие результаты в личном зачете.