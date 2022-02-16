По итогам января 2022 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке на Северо-Западе, вырос на 45% по сравнению с первым месяцем прошлого года и составил 65,7 млрд рублей. В Санкт-Петербурге рост ещё значительнее – 50%, в Ленинградской области – 47%. Всего в СЗФО за этот период открыто в Сбере 131 тысяча вкладов, из них более 50 тысяч – в Северной столице, почти 14 тысяч – в Ленобласти.

Лидеры по динамике прироста новых вкладов – Новгородская, Псковская и Ленинградская области. По объему – Санкт-Петербург и Калининградская область (52%), а также Вологодская область и Республика Карелия, где прирост общей суммы открытых в январе этого года вкладов к январю прошлого года составил по 48%.

Средняя сумма вклада в СЗФО составляет 500 тысяч рублей. Самый высокий показатель – в Петербурге (646 тысяч рублей), самый низкий – в Новгородской области (354 тысячи рублей).

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «На Северо-Западе уже каждый второй вклад в Сбере оформляется онлайн, а в Петербурге – это почти 60% от общего количества. Простота, удобство и скорость операций – те факторы, которые наряду с выгодой и надёжностью сегодня существенно влияют на выбор банка-партнёра».

В ноябре прошлого года линейка вкладов Сбербанка пополнилась новыми СберВкладом и СберВкладом Прайм.

СберВклад объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня.

СберВклад Прайм — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

При размещении денежных средств сроком на год в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу СберВклад максимальная ставка 6,79% обеспечивает доходность 7% с учётом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу СберВклад Прайм — ставка 7,72%, доходность составляет 8%.

Открыть вклады можно в офисе Сбера с помощью сотрудников или дистанционно – через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» буквально за несколько минут.