Под Петербургом задержали вооруженного автоугонщика — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Соседи задержанного рассказали полиции, что он слишком часто приезжал к дому на разных машинах.

Кадрами с места задержания преступника поделился портал Мегаполис 16 февраля, в среду.

Под Петербургом задержали вооруженного автоугонщика - фото угон авто, Петербург, ЛенобластьФото: Мегаполис
Под Петербургом задержали вооруженного автоугонщика - фото угон авто, Петербург, ЛенобластьФото: Мегаполис
Под Петербургом задержали вооруженного автоугонщика - фото угон авто, Петербург, ЛенобластьФото: Мегаполис

Как стало известно, накрыли автоугонщика в районе Пулковской обсерватории, чью машину злоумышленник и угнал. Правоохранители преследовали серый «Опель» до самой остановки машины. У жилого дома на Пулковском шоссе все и произошло.

Мужчина вышел из автомобиля и скрылся в одной из квартир, где живет его бывшая супруга. Пока он находится внутри,  наряд ДПС вызвал подкрепление и оцепили дом.
В итоге угонщик решил сдаться и вышел в парадную дома. По словам очевидцев, он был вооружен, но полицейские его обезвредили и заковали в наручники.

По словам местных жителей, задержанный не раз приезжал на разных машинах.

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