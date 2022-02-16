Под Петербургом задержали вооруженного автоугонщика — фото

Соседи задержанного рассказали полиции, что он слишком часто приезжал к дому на разных машинах.

Кадрами с места задержания преступника поделился портал Мегаполис 16 февраля, в среду.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

Как стало известно, накрыли автоугонщика в районе Пулковской обсерватории, чью машину злоумышленник и угнал. Правоохранители преследовали серый «Опель» до самой остановки машины. У жилого дома на Пулковском шоссе все и произошло.

Мужчина вышел из автомобиля и скрылся в одной из квартир, где живет его бывшая супруга. Пока он находится внутри, наряд ДПС вызвал подкрепление и оцепили дом.

В итоге угонщик решил сдаться и вышел в парадную дома. По словам очевидцев, он был вооружен, но полицейские его обезвредили и заковали в наручники.

По словам местных жителей, задержанный не раз приезжал на разных машинах.