«Ауди, идущая на нерест»: в реке Дудергофке заметили плывущую иномарку

В паблике «Питер/ Читай Пиши Люби» сообщают: в Горелово по реке Дудергофке в разные стороны двигалась заведенная иномарка. Очевидцы назвали загадкой маневры, которые совершал водитель автомобиля.
Автор поста назвал эту картину «Ауди, идущая на нерест».
Читатели в комментариях удивились тому, что водитель, оказавшись в воде, не попытался выйти на берег, а продолжил управлять машиной. Других такое странное явление «вообще не впечатлило».
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16.02.2022 269