«Ауди, идущая на нерест»: в реке Дудергофке заметили плывущую иномарку

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Питер/ Читай Пиши Люби» сообщают: в Горелово по реке Дудергофке в разные стороны двигалась заведенная иномарка. Очевидцы назвали загадкой маневры, которые совершал водитель автомобиля.

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Фото: vk.com/spb_ch_p_l

Автор поста назвал эту картину «Ауди, идущая на нерест».

Читатели в комментариях удивились тому, что водитель, оказавшись в воде, не попытался выйти на берег, а продолжил управлять машиной. Других такое странное явление «вообще не впечатлило».

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