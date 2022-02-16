«Ауди, идущая на нерест»: в реке Дудергофке заметили плывущую иномарку

В паблике «Питер/ Читай Пиши Люби» сообщают: в Горелово по реке Дудергофке в разные стороны двигалась заведенная иномарка. Очевидцы назвали загадкой маневры, которые совершал водитель автомобиля.

Автор поста назвал эту картину «Ауди, идущая на нерест».

Читатели в комментариях удивились тому, что водитель, оказавшись в воде, не попытался выйти на берег, а продолжил управлять машиной. Других такое странное явление «вообще не впечатлило».