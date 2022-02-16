Падение на обледеневшем крыльце стало смертельным для жителя Парголово

Житель Парголово разбил голову на скользком крыльце и умер в больнице спустя несколько дней.

По предварительной информации, 70-летний Сергей М., проживающий в Парголово на улице Шишкина, 29 января поскользнулся на крыльце своего дома и ушиб голову.

После госпитализации врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Смерть мужчины зафиксировали 12 февраля.