Падение на обледеневшем крыльце стало смертельным для жителя Парголово

Житель Парголово разбил голову на скользком крыльце и умер в больнице спустя несколько дней.
По предварительной информации, 70-летний Сергей М., проживающий в Парголово на улице Шишкина, 29 января поскользнулся на крыльце своего дома и ушиб голову.
После госпитализации врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Смерть мужчины зафиксировали 12 февраля.
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15.02.2022 313