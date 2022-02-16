Водитель фуры с поддельными документами погрузил товар на заводе в Петербурге и скрылся

В Петербурге разыскивают предприимчивого мужчину, который укатил в неизвестность на фуре, полной товара.

Информацию об инциденте опубликовали в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 16 февраля.

По словам автора поста, некий Алхазов Алексан прибыл на грузовике к одному из заводов в Петербурге, загрузил товары и уехал. С тех пор его местоположение неизвестно.

Обратившиеся за помощью в поисках мужчины утверждают, что телефоны дальнобойщика отключены, а паспорт, который он предъявлял, поддельный. Также в публикации указано описание фуры, на которой скрылся мужчина.