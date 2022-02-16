Станцию метро в Мурино эвакуировали из-за армянина с мачете и гранатой

Автор: Анастасия Щербакова
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Полицейские заподозрили неладное, когда увидели мужчину, спящим в машине каршеринга. В его сумке правоохранители обнаружили подозрительные предметы.

Видео с места оцепленной станции метро «Девяткино» публикует Mash на Мойке вечером, 16 февраля.

Предварительно известно, что полиция задержала 28-летнего гражданина Армении. После просьбы показать содержимое сумки, молодой человек бросил ее в правоохранителей и попытался скрыться, однако не сумел. В его сумке нашли тесак и предмет, похожий на гранату.

Сейчас его допрашивают следователи.

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16.02.2022 120
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