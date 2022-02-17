Фото: на трассе в Усть-Лугу вспыхнул большегруз, кабина выгорела полностью

Автор: Гузель Галимова
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Возгорание произошло вечером 16 февраля на региональной трассе, связывающей Петербург и Усть-Лугу, в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, у деревни Ручьи на дороге горел большегруз. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, однако кабина успела выгореть полностью.

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Источник: vk.com/vistino_news

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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