Дети затушили Вечный огонь в Кронштадте

По информации ivbg.ru, в администрацию Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратились сотрудники «ГорГаза» и сообщили, что погас Вечный огонь на Якорной площади.

При осмотре камер видеонаблюдения было установлено, что рядом с мемориалом находились две девушки с малолетними детьми. Пока первые разговаривали, последние потушили пламя.

Восстановить Вечный огонь смогли 16 февраля в 17:45.