Дети затушили Вечный огонь в Кронштадте

По информации ivbg.ru, в администрацию Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратились сотрудники «ГорГаза» и сообщили, что погас Вечный огонь на Якорной площади.
При осмотре камер видеонаблюдения было установлено, что рядом с мемориалом находились две девушки с малолетними детьми. Пока первые разговаривали, последние потушили пламя.
Восстановить Вечный огонь смогли 16 февраля в 17:45.
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18.10.2021 1712