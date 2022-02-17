Спортсмен из Ленобласти завоевал бронзу на зимней Спартакиаде

Рамазон Заливин занял 3 место в XI зимней Спартакиаде учащихся России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Рамазон — воспитанник Центра подготовки спортивного резерва по горнолыжному спорту, фристайлу Ленинградской области выиграл бронзу. Спартакиада проходит на территории горнолыжного курорта «Красное озеро» в Приозерском районе и продлится до 22 февраля.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».