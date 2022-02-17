Гатчинский производитель упаковки получит займа на модернизацию предприятия

Фонд развития промышленности одобрил заявку на займ от «АПГ Восточная Европа» из Гатчины

С помощью заемных средств на предприятии планируют модернизировать цех по производству преформ, из которых выдувают ПЭТ-бутылки. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить качество продукции.

Главным заказчиком ПЭТ-преформ предприятия выступает завод Coca-Cola, а также «Данон», «ПепсиКо», «Вимм-Билль-Данн» и другие производители напитков.

Напомним, что в Ленобласти выдают займы от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Займы могут получить предприятия, прошедшие эксперту и отбор. Подробная информация о предоставлении займов указана на сайте Фонда развития промышленности в разделе «Займы».