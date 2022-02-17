ФАС проверит сообщения о повышении цен на отопление для россиян

ФАС изучит заявления россиян на резко повысившийся тариф за отопление. Этим вопросом в некоторых регионах ранее занималась прокуратура.

Ведомство проанализирует появившиеся в прессе сообщения и даст им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства. В России с 1 июля плата за коммунальные услуги выросла не более чем на 3,1%, а за вывоз ТКО – на 1,9%. Это соответствует параметрам, которые утвердило правительство, сообщает РБК.

При этом в Оренбургской области жители возмутились повышенной платой за отопление. Проблемой заинтересовалась прокуратура, она организовала горячую линию для приемов звонков.

На рост тарифов также жаловались жители Воронежской, Саратовской, Нижегородской областей и Башкирии, а также Москвы. Прокуратура Оренбургской области на этом фоне запустила «горячую линию» по стоимости отопления.

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В октябре власти разрешили регионам устанавливать предельные индексы изменения тарифов на услуги ЖКХ, согласовав их с ФАС. Ведомство напомнило, что если пришли квитанции с неправильными или завышенными расчетами, можно обратиться в Госжилинспекцию с просьбой о проверке.