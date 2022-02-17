Подрядчик залил квартиры в Гатчине при ремонте и заплатит за это 300 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, арбитражный суд удовлетворил иск о нарушении обязательных требований при капремонте кровли в доме № 14 на улице Леонова в Гатчине.

Областной Фонд капитального ремонта в мае 2021 года заключил контракт с ООО «Волга» из Москвы на общую сумму свыше 27 млн рублей. Среди прочего – ремонт крыши в доме № 14 на улице Леонова за 3 млн 749 тысяч.

Компания-подрядчик допустила нарушение, не разместив перед демонтажем кровли укрывающий от осадков тент. В результате водой злило более 10 квартир. Осенью 2021 года контракт был расторгнут.

Решением Арбитражного суда, ООО «Волга» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.