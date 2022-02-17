Синоптик рассказала, какой погоды стоит ждать в Петербурге и Ленобласти в первый месяц весны

Февральское потепление дает жителям Петербурга и Ленобласти надежду на хорошую погоду и в марте. Однако эксперт заявила, что в первый месяц весны стоит ожидать циклоны.

Издание Невские новости узнало у ведущего синоптика отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Натальи Мироничевой, какая преимущественно погода установится в городе на Неве и Ленинградской области в ближайшем месяце.

Так, синоптик прогнозирует, что над большей частью региона в марте будут господствовать циклоны. Температура будет выше климатической нормы и будет держаться на уровне до +2…+4 градусов. При этом прогнозируются осадки — их месячная сумма составит от 100 до 140 % от нормы.

В течение месяца погодные условия в Ленинградской области будут формироваться под преобладающим влиянием восточных и южных периферий циклонов. Антициклонические воздействия ожидаются редкими и непродолжительными и более вероятны в третьей декаде месяца. В связи с этим периоды облачной, с частыми осадками погоды будут сменяться отдельными погожими днями. Температурный фон при этом большую часть месяца ожидается повышенным относительно нормы», — пояснила синоптик.