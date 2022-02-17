СМИ: в Красноярске задержан девятиклассник, открывший подпольный оружейный магазин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек задержан 16 февраля во время контрольной закупки. В ходе обыска у него найдены четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и около 1000 патронов.

По предварительным данным, молодой человек не собирался устраивать шутинг или акты терроризма. Оружие он собирался продавать в интернете.

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