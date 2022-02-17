Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»

Компания Warner Bros. заявила, что права на экранизацию «Властелина колец» принадлежат ей.

Представители Warner Bros. сообщили, что компания до сих пор владеет правами на все экранизации «Властелина колец».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что права на создание видеоигр, фильмов и другого продукта по «Властелину колец» и «Хоббиту, или Туда и обратно» в ближайшее времени выставят на аукцион. А компания Zaentz Co. намеревается заработать на них $2 млрд.

Писатель Джон Толкин продал коммерческие права на «Властелина колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» еще в 1969 году. Одна из компаний Zaentz Co. ими владеет с 1976-го года.

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По словам представителей WB, киностудия New Line Cinema компании Warner Bros в конце 1990-х годов получила лицензию на все виды экранизаций этих произведений автора. И с того времени ничего не изменилось.